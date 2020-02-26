İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı

12 dakika önce

İZMİR'de, polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 'torbacı' olarak tabir edilen 18 uyuşturucu satıcısı, gözaltına alındı.

İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı, System.String[]

İZMİR'de, polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 'torbacı' olarak tabir edilen 18 uyuşturucu satıcısı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, birçok ilçede yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, 18 şüphelinin uyuşturucu sattığını tespit etti. Sabah erken saatlerde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 'torbacı' olarak bilinen 18 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:51 Kaynak: DHA
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