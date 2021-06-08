Torbalı belediye başkan yardımcısına satırla saldırı girişimini güvenlik kamerası kaydetti - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde belediye başkan yardımcısı Yavuz Selim Özgan'a satırla saldırı girişiminde bulunan kişi, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı.

Ayrancılar Mahallesi'nde CHP teşkilatının yürüttüğü saha çalışmasına katılmak üzere bir kafeterya önüne gelen Özgan ile A.S. arasında tartışma yaşandı.

Bu sırada Özgan'a tekme atan A.S, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı.

Bir süre sonra elinde satırla dönen ve Özgan'a saldırmaya çalışan A.S'ye kafeterya önündeki grup yeniden müdahale etti.

Kafeteryanın güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili Özgan'ın savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Özgan'ın, CHP üyesi olan A.S. ile aralarında daha önce siyasi tartışma nedeniyle husumet bulunduğu iddia edildi.