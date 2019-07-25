İzmir'de torun dehşeti...Babaannesini öldürdü, polisi arayıp kendini ihbar etti

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Neil Armstrong'un öldüğü hastane, ailesine 6 milyon dolar tazminat ödemiş

Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü

Genç kadını "müstehcen fotoğraf" şantajı mı ölüme sürükledi?

Suriyeli anne ve kızını domuz bağı ile öldüren canilere 2'şer kez müebbet hapis istendi