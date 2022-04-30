SPOR İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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SPOR İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

30.04.2022 23:21

İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandıOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA)SPOR Toto Süper Lig'de 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor olurken, bordo-mavili futbolseverler İzmir'de zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.

İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig'de 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor olurken, bordo-mavili futbolseverler İzmir'de zaferi büyük bir coşkuyla kutladı. Antalyaspor karşılaşmasını Cumhuriyet Meydanı'nda izleyen taraftarlar maç bitiminde ortalığı karnaval alanına çevirdi. Tam 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar tezahüratlarla ortalığı inletti. Maç biter bitmez meşaleler yakan futbolseverler tulum eşliğinde müzik gösterileri yaptı. Ardından horon çekip kolbastı oynayan taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Taraftarlardan Kenan Yılmaz tarifi zor bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Bugünleri çok bekledik ve çok özledik. Allahı'ma şükür yüzümüz güldü. Bize her yer Trabzon" dedi.

Özcan Sağlam, hak ettikleri bir şampiyonluğu aldıklarını belirterek, "Yıllarca bekledik, takımımıza inandık. Bu sene bu coşkuyu yaşıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Ama bu yetmez devamı gelecek" diye konuşurken, Gamze Şükür ise, "Hepimiz çok mutluyuz ve gururluyuz. Sonuna kadar hak ettiğimiz bir şampiyonluk oldu" cümlelerini kurdu. Cumhuriyet Meydanı'nda şampiyonluğu kutlayan Trabzonsporlular, İzmir caddelerinde de uzun araç konvoyları oluşturdu.

SPOR İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
SPOR İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
SPOR İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
SPOR İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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