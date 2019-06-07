Son Dakika Haberleri: İzmir'de trafiğe havadan denetim
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İzmir'de trafiğe havadan denetim

13 dakika önce

İzmir'de jandarma ekipleri bayram boyunca trafiği hem karadan hem de havadan denetledi.

İzmir'de trafiğe havadan denetim, System.String[]
İzmir'de jandarma ekipleri bayram boyunca trafiği hem karadan hem de havadan denetledi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bayramda da denetimlerini sürdürdü. Ekipler; Çeşme, Torbalı, Seferihisar, Menemen ve Menderes ilçelerinde sıkı bir denetim gerçekleştirirken, denetimlerde drone da kullanıldı. Ekipler trafik kurallarını ihlal eden sürücülere para cezası kesilirken, sürücülere de daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:20 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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