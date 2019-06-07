İzmir'de trafiğe havadan denetim
13 dakika önce
İzmir'de jandarma ekipleri bayram boyunca trafiği hem karadan hem de havadan denetledi.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:20 Kaynak: İHA
'de jandarma ekipleri bayram boyunca trafiği hem karadan hem de havadan denetledi.
İzmir İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, bayramda da denetimlerini sürdürdü. Ekipler; Çeşme
, Torbalı
, Seferihisar
, Menemen
ve Menderes
ilçelerinde sıkı bir denetim gerçekleştirirken, denetimlerde drone da kullanıldı. Ekipler trafik kurallarını ihlal eden sürücülere para cezası kesilirken, sürücülere de daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. - İZMİR
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