İZMİR'DE TRAFİK 2 DAKİKALIĞINA DURDU - Son Dakika

TÜRKİYE Cumhuriyeti kurucusu büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümünde İzmir'de de anıldı. Saat 9'u 5 geçe hayat durdu. İzmirliler 2 dakika boyunca Ata'ları için saygı duruşunda bulundu. İzmir'in en işlek caddelerinden biri olan Altınyol'da sürücüler 9'u 5 geçe arabalarını durdurup kornaya bastı, saygı duruşunda bulundu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.