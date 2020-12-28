İzmir'de trafik denetiminde 17 kişiye 53 bin 550 lira ceza kesildi

İzmir'de trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerinde 17 kişiye toplamda 53 bin 550 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini artırdı.
Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde denetimlerini sürdüren ekipler, saat 23.00 civarında başladıkları uygulamada tüm araçları durdurup sokağa çıkma nedenlerini sordu. İzinleri olan araçların geçişine izin verilirken 17 kişinin herhangi bir mazereti olmadan sokağa çıktığı belirlendi.
Ekiplerce 17 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 53 bin 550 lira cezai işlem uygulandı.
Polis ekiplerince yaklaşık 1 saatlik denetim gerçekleştirirken sağanak başlaması nedeniyle denetimlere ara verildi.
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