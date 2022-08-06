Kırmızı ışıkta geçen sürücüye tepki gösterdiler; o anlar kamerada - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta geçen sürücüye tepki gösterdiler; o anlar kamerada

06.08.2022 01:52
Kırmızı ışıkta geçen sürücüye tepki gösterdiler; o anlar kamerada

İZMİR'de, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyen 1'i bisikletli 2 kişi, kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın sürücüsüne tepki gösterdi.

İZMİR'de, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyen 1'i bisikletli 2 kişi, kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın sürücüsüne tepki gösterdi. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 1'i bisikletli 2 kişi, trafik ışıklarının bulunduğu yerden yolun karşısına geçmek isterken, bu sırada 35 ES 477 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptı. O anlar çevredeki bir aracın kamerasına yansırken, kazadan kurtulan 2 kişi, trafik kurallarını hiçe sayan sürücüye tepki gösterdi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı ışıkta geçen sürücüye tepki gösterdiler; o anlar kamerada - Son Dakika

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