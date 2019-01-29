İzmir'de Trafik Kazaları: 8 Yaralı

İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İzmir-Manisa kara yolu Sabuncubeli Mevkisinde bir tırın mazot deposundan dökülen akaryakıtın kayganlaştırdığı yolda 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AKS ekipleri sevk edildi.



Araçlardan çıkarılan 3 yaralı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise Aliağa Belediyesine ait hasta nakil aracı Altınyol köprü altı virajında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yeşil alandaki su kanalına girdi.



Yan yatan hasta nakil aracındaki 5 kişi yaralandı.



Yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Her iki kazada yaralanan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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