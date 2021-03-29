İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

29.03.2021 19:33
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan 7 aylık hamile eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan 7 aylık hamile eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Ocaklı Mahallesi Şehit Ali Dereli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan yabancı uyruklu Muhammed El Casim idaresindeki 35 MA 5178 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen A.Ç. idaresindeki 35 ATM 697 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Muhammed El Casim ve motosiklette yolcu konumunda bulunan 7 aylık hamile eşi Y.E.C., metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar etmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Muhammed El Casim'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Y.E.C. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yerde polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı.

Feci kazada hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan hamile kadının durumunun kritik olduğu ve bebek ile kendisinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Y.E.C., Ödemiş Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ödemiş, İzmir, Şehit, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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