İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmir'in Menderes ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Mustafa Halatoğlu'nun kullandığı 34 LZ 9799 plakalı otomobil Tahtalıçay köprüsü mevkisinde devrildi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Halatoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.



Halatoğlu'nun cesedi olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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