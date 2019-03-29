Son Dakika Haberleri: İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

2 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Halatoğlu'nun kullandığı 34 LZ 9799 plakalı otomobil Tahtalıçay köprüsü mevkisinde devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Halatoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Halatoğlu'nun cesedi olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:48 Kaynak: AA

Menderes, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başakşehir'de Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç İETT Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:59:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]