İzmir'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere yolu Tekeli Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS ekipleri sevk edildi. AKS ekipleri aracın içerisindeki şahsı aracın içerisinden çıkarmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Fuat Güngör isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Menderes, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:58 Kaynak: İHA

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