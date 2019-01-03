İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
İzmir'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
İzmir
'in Balçova
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. A.A.(23) yönetimindeki 10 AL 927 plakalı otomobil, Balçova yönünden Konak
istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, önce kaldırıma daha sonra da savrulup elektrik direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, AKS ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü A.A.'ya ve ön koltukta oturan E.V.'ye müdahalede bulunurken, arka koltukta oturan Asrın Velioglu'na(21) yaptıkları kontrolde, genç kızın öldüğünü belirledi. Sürücü A.A. ve E.V. AKS ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldıktan sonra ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan A.A. ve E.V.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olay yerinde hayatını kaybeden Asrın Velioğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:38 Kaynak: DHA
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