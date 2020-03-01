İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir otomobil ve iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir otomobil ve iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, akşam üzeri Kuzey Ege otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çandarlı istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan D.K. idaresindeki 45 EM 678 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu T.D. yönetimindeki 45 LU 508 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Bu sırada aynı istikamete seyreden Ramazan Uyar yönetimindeki 35 AKR 99 plakalı motosiklet de devrilen 45 LU 508 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ramazan Uyar yönetimindeki motosiklet, otoyol üzerinde savrularak bariyerlere çarptı.


Çevredeki vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücü Ramazan Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer motosiklet sürücüsü T.D., ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralanan otomobil sürücüsü D.K. ise Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Hastanelerde tedavi altında alınan sürücüler D.K. ile T.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kahramankazan'da ayrı yaşadığı kocası tarafından silahla vurulan kadın öldü
İzmir'de göçmen hareketliliği başladı Koronavirüs basketbola da sıçradı! NBA ve Euroleague... Karayoluyla avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi

Son Dakika Haberleri
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 03:19:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]