İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
15 dakika önce
İzmir'in Urla ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İzmir
'in Urla
ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Balıklıova Caddesi'nde, Şerif Kuru'nun kullandığı 35 CNR 11 plakalı otomobil, virajı alamayarak bir evin duvarına çarptı.
Kazada, otomobildeki Batuhan Kurt (21) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Kuru, Uğur İncesulu ve Ufuk Partal yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından 9 Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Şerif Kuru'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:12 Kaynak: AA
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