Son Dakika Haberleri: İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

15 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Urla ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Balıklıova Caddesi'nde, Şerif Kuru'nun kullandığı 35 CNR 11 plakalı otomobil, virajı alamayarak bir evin duvarına çarptı.

Kazada, otomobildeki Batuhan Kurt (21) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Kuru, Uğur İncesulu ve Ufuk Partal yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şerif Kuru'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Urla, İzmir, Güncel
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