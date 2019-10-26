Son Dakika Haberleri: İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Kavşağında trafik ışığında bekleyen M.A'nın kullandığı 35 AR 2722 plakalı otomobile E.D'nin kullandığı 35 AK 4785 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yolculardan Efe Ö, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişi ise Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aliağa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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