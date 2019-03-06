İzmir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Konak ilçesinde kamyonetin refüjdeki ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Konak
ilçesinde kamyonetin refüjdeki ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman S'nin kullandığı 35 K02936 plakalı kamyonet Yeşildere
Caddesi'nde refüje çıktı.
Kamyonet refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis
ekiplerince Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Süleyman S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Süleyman S'nin yapılan alkol kontrolünde 167 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza nedeniyle caddedeki trafik akışı bir süre tek şeritten verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:46 Kaynak: AA
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