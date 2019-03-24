Son Dakika Haberleri: İzmir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

16 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğuş Caddesi'nde M.K'nin idaresindeki 34 FP 3076 plakalı araç, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan bir yayaya çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen yaralının ameliyata alındığı öğrenildi.

Araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:47 Kaynak: AA

Polis, Araç, Buca, İzmir, Güncel
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