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İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

29 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ç.L. yola çıkan koyunlara çarptı, arkadan gelen Z.Ü. idaresindeki otomobil de Ç.L. idaresindeki araca çarptı.

İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ç.L. yola çıkan koyunlara çarptı, arkadan gelen Z.Ü. idaresindeki otomobil de Ç.L. idaresindeki araca çarptı. Z.Ü.'nün yaralandığı kazada, 2 koyun ise telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde Çanakkale-İzmir karayolu Yanıkköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine seyir halinde olan 34 GL 6302 plakalı otomobilin sürücüsü Ç.L. (35), yola çıkan koyunlara çarptı. Hemen arkasından aynı yönde gitmekte olan Z.Ü. (45) idaresinde 34 KTD 75 plakalı otomobil önündeki 34 GL 6302 plakalı aracın ani fren yapması ile arkasından çarptı. Kazada iki koyun telef olurken, otomobil sürücüsü Z.Ü. yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Z.Ü. olay yerine gelen ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:26 Kaynak: İHA
Çanakkale, Menemen, İzmir, 3. Sayfa
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