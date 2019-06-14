İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

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Aliağa ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Aliağa
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:27 Kaynak: AA
ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.Y. (22) idaresindeki 35 NHT 22 plakalı otomobil, İstiklal Caddesi
'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sabahat Arslan'a (70) çarptı.
Yaralanan kadın, 112 Acil Servis
ekiplerince Çiğli
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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