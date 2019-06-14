Son Dakika Haberleri: İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

2 saat önce

Aliağa ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Aliağa ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.Y. (22) idaresindeki 35 NHT 22 plakalı otomobil, İstiklal Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sabahat Arslan'a (70) çarptı.
Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:27 Kaynak: AA
İstiklal Caddesi, Aliağa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobille çarptığı motosikletin sürücüsü ölünce sinir krizi geçirdi Kocası TikTok kullanmasını yasaklayınca zehir içip intihar etti 3 kadın çaldı, polis otel odasının kolon boşluğunda buldu! Feci kazadan sağ kurtulan sürücü yıkıldı! "Bu acıya nasıl dayanırım" diyerek feryat etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:22:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]