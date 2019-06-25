İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:44 Kaynak: AA
'in Kemalpaşa
ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Habip Atsan'ın (23) kullandığı 45 LV 203 plakalı otomobil, Halilbeyli Kavşağı'nda, T.K. idaresindeki 35 PU 259 plakalı kamyona arkadan çarptı.
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