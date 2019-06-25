Son Dakika Haberleri: İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
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İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Habip Atsan'ın (23) kullandığı 45 LV 203 plakalı otomobil, Halilbeyli Kavşağı'nda, T.K. idaresindeki 35 PU 259 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgi inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:44 Kaynak: AA
Kemalpaşa, İzmir, Güncel
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