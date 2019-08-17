Son Dakika Haberleri: İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

32 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İddiaya göre, H.T. idaresindeki 35 DK 356 plakalı otomobil, İnönü Caddesi üzerinden dönüşün yasak olduğu 40 Sokak'a girdiği sırada karşı yönden gelen Mert Gemici'nin kullandığı 35 VAH 07 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Gemici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.
Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu
Feci kazada 40 günlük bebek öldü Sanatçı Meltem Cumbul, İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki gösterdi Meteoroloji: Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 09:52:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]