İzmir'de Trafik Kazası: 10 Yaralı

- İzmir'de trafik kazası: 10 yaralıİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesi Kalabak Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü.

- İzmir'de trafik kazası: 10 yaralı



İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesi Kalabak Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. 4 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Çanakkale-İzmir yolu Kalabak Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edilen bilgiye göre Bergama'dan İzmir yönüne gitmekte olan Erdoğan Ç. idaresindeki 80 AAP 377 plakalı otomobil, Kalabak yol kavşağından sola dönüş yapmak istediği sırada arkasından aynı yönde gelmekte olan Diçer O. yönetimindeki 35 NNU 43 plaka sayılı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen Diçer O. yönetimindeki 35 NNU 43 plakalı otomobil karşı yönden gelen Zafer A. idaresindeki 35 NBA 94 plaka sayılı otobüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolda paralel biçimde duran 35 NMA 94 plaka sayılı otobüse İzmir yönünde gelmekte olan Tuncay T. idaresindeki 35 AF 7073 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen ambulans, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücüler Zafer A. Hayati Ç, Erdinç O., Nurgül O. Gencer O. ve Mehmet Y., Aliağa Devlet Hastanesine, sürücüler Erdoğan Ç. ile Dinçer O. ve yolcular Hayrettin D., Mahsun O. ambulanslarla Menemen Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Çanakkale-İzmir karayolu araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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