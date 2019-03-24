İzmir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı
1 saat önce
İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Menderes-Seferihisar kara yolunun Gümüldür mevkisinde Kubilay U. yönetimindeki 35 AEK 513 plakalı otomobil, Bergüzan Bilgin'in kullandığı 07 MZG 38 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Saime Er ve Fatma Er müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:23 Kaynak: AA
Öldürüp Telefonundan "Ben İyiyim Merak Etmeyin" Diye SMS Attılar
Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı
Hakim, Adil Yargılama İçin Duruşma Salonundan Çıktı
Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti