İzmir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Menderes-Seferihisar kara yolunun Gümüldür mevkisinde Kubilay U. yönetimindeki 35 AEK 513 plakalı otomobil, Bergüzan Bilgin'in kullandığı 07 MZG 38 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralanan 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Saime Er ve Fatma Er müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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