Son Dakika Haberleri: İzmir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İzmir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes-Seferihisar kara yolunun Gümüldür mevkisinde Kubilay U. yönetimindeki 35 AEK 513 plakalı otomobil, Bergüzan Bilgin'in kullandığı 07 MZG 38 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Saime Er ve Fatma Er müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:23 Kaynak: AA

Menderes, İzmir, Güncel
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