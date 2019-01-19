Son Dakika Haberleri: İzmir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İzmir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bayraklı Altınyol mevkinde Karşıyaka yönünden Konak istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 ADP 03 plakalı otomobil bariyerlere çarptı ve takla attı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Otomobilde bulunan Tolga Arslan ve Ufuk Şekerci sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Konak ve Karşıyaka yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:30 Kaynak: AA

Karşıyaka, Bayraklı, İzmir, Güncel
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