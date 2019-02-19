Son Dakika Haberleri: İzmir'de Trafik Kazası 2 Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası 2 Yaralı

49 dakika önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki başka bir otomobile çarptı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 6 otomobilde hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:55 Kaynak: DHA

Bayraklı, İzmir, Güncel
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