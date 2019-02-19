İzmir'de Trafik Kazası 2 Yaralı
49 dakika önce
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki başka bir otomobile çarptı.
İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde, aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 6 otomobilde hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:55 Kaynak: DHA
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