Son Dakika Haberleri: İzmir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

47 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde, ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İzmir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde, ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Konçay idaresindeki 35 T 6680 plakalı ticari taksi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HA 7506 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savuran ticari taksi, önce yaya Mustafa Baydar'a, ardından da park halindeki bir otomobile çarptı.

Kazada, taksideki yolcu Mürüvvet Türkmen de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:48 Kaynak: AA

Buca, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyük Göç Başladı! İşte Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar Ekrem İmamoğlu Hakkında Anıtkabir Ziyareti Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunuldu Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Sürprizi İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 23:35:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]