Son Dakika Haberleri: İzmir'de Trafik Kazası: 3 Ölü

İzmir'de Trafik Kazası: 3 Ölü

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de Trafik Kazası: 3 Ölü, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Abdurrahman Karadağ'ın (76) kullandığı 35 AC 6030 plakalı otomobil, İzmir- Manisa kara yolu Beşyol mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Karadağ yaralı olarak otomobilden çıkarıldı. Sürücünün eşi Fadile Karadağ (70) ve baldızı Zehra Atay'ın (53) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Abdurrahman Karadağ da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın, emekli olduğu öğrenilen Abdurrahman Karadağ'ın yakınlarıyla gittiği bağ evinden dönerken sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Bornova, Karadağ, İzmir, Güncel
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