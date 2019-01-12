İzmir'de Trafik Kazası: 3 Ölü
1 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
İzmir
'in Bornova
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Abdurrahman Karadağ
'ın (76) kullandığı 35 AC 6030 plakalı otomobil, İzmir- Manisa
kara yolu Beşyol mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Karadağ yaralı olarak otomobilden çıkarıldı. Sürücünün eşi Fadile Karadağ (70) ve baldızı Zehra Atay'ın (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Abdurrahman Karadağ da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın, emekli olduğu öğrenilen Abdurrahman Karadağ'ın yakınlarıyla gittiği bağ evinden dönerken sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:10 Kaynak: AA
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