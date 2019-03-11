Son Dakika Haberleri: İzmir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

17 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AT 3766 plakalı otomobil Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16. Sokak kesişiminde Sadi Ergün idaresindeki 35 AFN 094 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yol kenarındaki tramvay enerji hattının beton direğine çarparak duran 35 AT 3766 plakalı otomobildeki iki kişi ile bu otomobilin çarptığı yol kenarındaki yaya Ferda Bartan yaralandı.

Yaralılardan ikisi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, biri de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan araçlardan birinin tramvay yolunu kapatması nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:29 Kaynak: AA

Konak, İzmir, Güncel
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