Son Dakika Haberleri: İzmir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

26 dakika önce

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İzmir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
İzmir- Çeşme Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çeşme'den İzmir'e seyreden Recep Özsunay (26) idaresindeki 35 AH 2112 plakalı otomobil, Karaburun çıkışı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadığı kazada, araçta bulunan babası Murat Özsunay ile yakınları Hakan ve Filiz Tüzomay yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Urla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Çeşme, İzmir, Güncel
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