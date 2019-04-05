Son Dakika Haberleri: İzmir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İzmir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Balabanlı Mahallesi'nde Oktay Celep idaresindeki 09 ABU 393 plakalı otomobil, Ödemiş istikametinden Tire'ye giderken Tekçınar mevkinde şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulanan aynı aileden Akın Celep, Hüseyin Celep ve Zeynep Celep yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:02 Kaynak: AA

Celep, Ödemiş, İzmir, Güncel
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