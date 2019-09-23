Son Dakika Haberleri: İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı
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İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Yaşar (45) idaresindeki 35 DY 257 otomobil, Yeşildere Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, sürücü Yaşar ile eşi Zeynep Yaşar (37) ve kızları Sueda Yaşar (9) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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