İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı
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İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:51 Kaynak: AA
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinan Yaşar (45) idaresindeki 35 DY 257 otomobil, Yeşildere Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, sürücü Yaşar ile eşi Zeynep Yaşar (37) ve kızları Sueda Yaşar (9) hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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