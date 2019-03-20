İzmir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
39 dakika önce
İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İzmir
'in Buca
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sema Ayan idaresindeki 35 AES 994 plakalı otomobil Kaynak Caddesi'nde seyir halindeyken iddiaya göre plakası henüz belirlenemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çaptı.
Kazada Ayan ile beraber otomobilin içinde yolculuk eden Fatma Ayan, Ömer Ayan ve Efe Erol Türkan yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis
ekipleri kazanın ardından olay yerinden ayrılan otomobilin plakası ve şoförünün belirlenmesi için güvenlik kameralarını inceledikleri belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:40 Kaynak: AA
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