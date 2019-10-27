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Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

İzmir'de trafik kazası: 4 yaralıİZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ankara Caddesi üzeri Yağ Fabrikası karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Konak istikametinden Bornova yönüne gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 BKA 593 plakalı otomobil aynı istikamette gitmekte olan S.Ç. (35), idaresindeki 35 HE 0085 plakalı tıra arkadan çaptı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı meydana gelen kazada, otomobil içerisindeki Y.A. ve M.Ş. yaralanırken, tır sürücüsü kazada yara almadı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:13 Kaynak: İHA
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