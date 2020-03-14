İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bornova'dan Konak istikametine giden Ömer Ünal idaresindeki 35 AEZ 825 plakalı otomobil, Liman Caddesi Tarihi Havagazı Fabrikası mevkisinde tramvay yoluna girerek aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılına Numan Çelik'in (23) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bornova, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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