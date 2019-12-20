İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde İzmir- Çanakkale karayolu Tüpraş Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Bergama yönüne giden F.U. idaresindeki 35 VZV 26 plakalı otomobil, kavşakta H.Ö. yönetimindeki 35 AS 1984 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 VZV 26 plakalı otomobilde bulunan 5 yolcu yaralandı. Kazada yaralananlara ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekipleri de olay yerinde ikinci bir kaza olmaması için önlem aldı.


Öte yandan, kazada yaralanan 5 kişi ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü
İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Kazaya karışan otomobilin ibresi 150'de takılı kaldı Kadıköy'de denetimden kaçan motosikletli gaza bastı, polisi 10 metre sürükledi

Son Dakika Haberleri
14:19 İstanbul'da şantaj amaçlı kullanılan 'gizli kamera' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika Haber
14:18 Hip hop müziğin ünlü gruplarından Wu-Tang Clan: Gençlere yol açtık, kral hala biziz - Son Dakika Haber
14:17 Gaziosmanpaşa'da yangında kundaklama şüphesi - Son Dakika Haber
14:14 Başkent'te 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika Haber
14:14 Tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
13:52 Kadıköy'de denetimden kaçan motosikletli gaza bastı, polisi 10 metre sürükledi - Son Dakika Haber
13:45 Üniversite öğrencisi Mansur Yavaş'a söyledikleriyle salondan büyük alkış topladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 14:26:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]