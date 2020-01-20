İzmir'de trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

İzmir'de trafik kazası: 6 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Kiraz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İzmir'de trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

İzmir'in Kiraz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Kiraz- Ödemiş karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, H.T.T. yönetimindeki 35 AB 4405 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen H.S. idaresindeki 34 HE 9082 plakalı otomobille çarpıştı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk tedavileri olay yerinde yapılan sürücüler ile araçlarda bulunan diğer 4 yaralı, ambulanslar ile Kiraz ve Ödemiş ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Ödemiş, Kiraz, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:07 Kaynak: İHA
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