İzmir'de trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika

İzmir'de trafik kazası: 9 yaralı

İZMİR - İzmir'in Aliağa İlçesinde aynı saatler içerisinde meydana gelen iki trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı. Kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk kaza sabah saat 10.30 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu Çaltılıdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Bergama'dan İzmir yönüne seyir halinde olan T.İ. idaresindeki 35 DA 50826 plakalı otomobil, Çatılıdere Mahallesi kavşağında İzmir yönünden gelen ve Taşkahve yönüne dönüş yapan M.Ö. yönetimindeki 35 BHV 41 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücü T.İ. ile yolcular L.K., S.K., ve D.H. yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, itfaiye, trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kaza ise yine sabah 10.30 sıralarında İzmir-Çanakkale Karayolu Tüpraş kavşağında meydana geldi. İddiaya göre İzmir yönünden Bergama yönüne seyir halinde olan K.K. idaresindeki 34 DEB 025 plakalı çöp kamyonu, rafineler istikametinden gelen S.O.T. idaresindeki 35 NIL 15 plakalı kamyonetle kavşakta çarpıştı. Çöp kamyonu çarpışmanın da etkisiyle aynı yönde gitmekte olan İ.U. idaresindeki 35 NGP 67 plakalı hafriyat aracının dorsesine çarptı. Kazada sürücüler K.K. ile S.O.T. yolcular A.U., M.S. ve M.D. yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

Kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldı.