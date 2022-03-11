İzmir'de trafik kazası nedeniyle tramvay ulaşımında aksama yaşanıyor - Son Dakika
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İzmir'de trafik kazası nedeniyle tramvay ulaşımında aksama yaşanıyor

11.03.2022 09:15
İzmir'de trafik kazası nedeniyle tramvay ulaşımında aksama yaşanıyor

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda trafik kazası sonucu bir aracın hatta girmesi nedeniyle İzmir Tramvayı'nda Fahrettin Altay-Konak arasında tek yönde ulaşım sağlanıyor.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda trafik kazası sonucu bir aracın hatta girmesi nedeniyle İzmir Tramvayı'nda Fahrettin Altay-Konak arasında tek yönde ulaşım sağlanıyor.

Tramİzmir'den yapılan açıklamada, tramvay hattı üzerinde bir aracın kaza yaptığı belirtilerek, "Fahrettin Altay-Konak iskele durakları arasında kara tarafından tek hat işletim yapılmakta olup, ESHOT otobüsleri destek vermektedir. Halkapınar-Konak iskele durakları arasında çift hat işletmemiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Fahrettin Altay, İzmir Tramvayı, Tramvay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de trafik kazası nedeniyle tramvay ulaşımında aksama yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de trafik kazası nedeniyle tramvay ulaşımında aksama yaşanıyor - Son Dakika
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