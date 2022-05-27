İzmir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

27.05.2022 10:03
İzmir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ödemiş ilçesinde, motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ödemiş ilçesinde, motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

V.Z'nin kullandığı 35 BBP 272 plakalı otomobil, Feyyaz Başsoy idaresindeki 35 ANB 066 plakalı motosikletle, Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Başsoy ile motosikletteki Semih Seymen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

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