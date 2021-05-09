Trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'den Turgutlu istikametine giden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 35 HJL 46 plakalı tır, Çambel mevkisinde kontrolden çıkıp önce bariyerlere, ardından elektrik direğine çarparak yol kenarındaki bir fabrikanın bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, isimleri henüz belirlenemeyen sürücü ile araçtaki bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan cenazeler Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.