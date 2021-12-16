Üye Girişi
İzmir'de trafik kurallarına uymayan 14 bin 10 sürücüye ceza - Son Dakika

İzmir'de trafik kurallarına uymayan 14 bin 10 sürücüye ceza

16.12.2021 08:03
İzmir'de trafik kurallarına uymayan 14 bin 10 sürücüye ceza

İzmir'de il genelinde bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 14 bin 10 sürücüye idari para cezası kesildi.

İzmir'de il genelinde bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 14 bin 10 sürücüye idari para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 6-12 Aralık tarihlerinde il genelinde denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde makas, drift ve abartı egzoz ihlalinden 1, alkollü araç kullanımından 503, emniyet kemeri takmamaktan 2 bin 186, emniyet şeridi ihlalinden 114, hız limiti ihlalinden 3 bin 239, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen 61, ağır taşıt sürücüsü ve tonaj sınırı ihlalinden 42, seyir halinde cep telefonu kullanan 952, korsan taşımacılık yapan 6, fazla yolcu taşıyan 182, yasak parktan 3 bin 532, kırmızı ışık ihlalinden 550 ve kask, gözlük bulundurmayan 260 motosiklet sürücüsü başta olmak üzere toplamda 14 bin 10 sürücüye cezai işlem uygulandı. - İZMİR

İzmir'de trafik kurallarına uymayan 14 bin 10 sürücüye ceza

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Para Cezası, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de trafik kurallarına uymayan 14 bin 10 sürücüye ceza - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
08:01 Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak
07:52 O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler netleşti
07:49 16 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
00:50 Bebeğin ağlamasını duyan komşular içeri girince korkunç manzarayla karşılaştı
00:47 Rezan Epözdemir görevini bırakma nedenini açıkladı
00:25 Türkiye'den, Rodos Başkonsolosluğu'a kınama
00:24 "Sana eş cinsel cinler musallat olmuş" diyen sözde hocanın cezası belli oldu
00:23 Sırrı Süreyya Önder, damadının İBB'den ihale aldığı iddialarına yanıt verdi
23:57 Zehra Güneş'in O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı
23:15 Eski bakan Bülent Akarcalı'dan tartışma yaratacak öneri: Türk doları basalım
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
16 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira? 16 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?         
07:49
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 08:09:37. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de trafik kurallarına uymayan 14 bin 10 sürücüye ceza - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement