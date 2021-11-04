İzmir'de trafik kurallarına uymayan 18 bin 261 sürücüye ceza - Son Dakika

İzmir'de kent genelinde bir hafta içerisinde yapılan trafik denetlemelerinde, trafik kurallarına uymayan 18 bin 261 sürücüye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 25-31 Ekim arasında kent genelinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde makas atan, drift yapan ve abartı egzoz kullanan 16, alkollü araç kullanan 544, emniyet kemeri takmayan 3 bin 618, emniyet şeridi ihlali yapan 128, hız limitlerine uymayan 4 bin 512, yaya geçitlerinde yayaya öncelik tanımayan 22, seyir halinde cep telefonu kullanan bin 354, korsan taşımacılık yapan 13, yasak park eden 3 bin 296 sürücü ile kask, gözlük bulundurmayan 472 motosiklet sürücüsü ve tonaj sınırı ihlal eden 108 ağır taşıt sürücüsü dahil toplam 18 bin 261 sürücüye cezai işlem uygulandı. - İZMİR