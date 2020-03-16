İzmir'de trafik levhalarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de trafik levhalarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Bayındır ilçesinde kara yollarındaki trafik levhalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir'de trafik levhalarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Bayındır ilçesinde kara yollarındaki trafik levhalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yolundaki levhaların çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Zanlıların levhaları yükledikleri 35 TYV 70 plakalı kamyonet, Torbalı ilçesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 54 demir profil ikaz levhası ele geçirildi. C.K. ve E.Ç ile yaşı 18'den küçük iki şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K, E.Ç ve 18 yaşından küçük bir çocuk tutuklandı.

Yaşı 18'den küçük diğer çocuk ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Jandarma, Bayındır, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:56 Kaynak: AA
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