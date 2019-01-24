İzmir'de Trafik Polisi Yol Güvenliğini Sağlarken Şehit Oldu
1 saat önce
İzmir'in Torbalı ilçesinde, trafik kazasında yol güvenliğini sağlamak isteyen trafik polisine hızla gelen bir başka araç çarptı.
İzmir
'in Torbalı
ilçesinde, trafik kazasında yol güvenliğini sağlamak isteyen trafik polisine hızla gelen bir başka araç çarptı. Trafik polisi kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Torbalı ilçesinde, İzmir- Aydın
kara yolu Ödemiş
Köprüsü'nde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Bölgeye gelen polis ekipleri, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi almak istedi. Bu sırada, 35 COM 58 plakalı araç, yol güvenliğini sağlamak isteyen Tahir K. isimli görevli trafik polisine çarptı. Trafik polisi, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Polis
memuru, daha sonra da ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araç sürücüsü de gözaltına alındı. - İZMİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:26 Kaynak: İHA
Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti
İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu
Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler
Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü