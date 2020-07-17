İzmir'de trafik polisinin şehit olduğu kazanın sanığı hakim karşısında - Son Dakika

İzmir'de trafik polisinin şehit olduğu kazanın sanığı hakim karşısında

İzmir'in Urla ilçesinde yol kenarında uygulama yapan motosikletli polise hafif ticari aracıyla çarparak şehit olmasına sebep olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir'in Urla ilçesinde yol kenarında uygulama yapan motosikletli polise hafif ticari aracıyla çarparak şehit olmasına sebep olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

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Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hasan G. ve avukatları ile polis memuru Serkan Çağlayan'ın eşi Esra Çağlayan ve avukatı katıldı.

Tutuksuz sanık Hasan G. olay tarihinde Uğur Mumcu kavşağından İzmir istikametine doğru seyrettiğini belirterek, "Bu esnada sağ tarafta 3 tane motosiklet ve 2 polis olduğunu gördüm. Bir tanesi sivili kontrol ediyordu. Onları sollarken sol aynama baktığımda çok hızla gelen siyah otomobilin beni geçmek istediğini gördüm. Sol şeritteydim. Araç beni sollayarak solumdan geçmeye çalıştı. ya beni sollayacaktı ya da kaldırıma çarpacaktı. Bu nedenle direksiyonu geçmesi için hafif sağa kırdım. O sırada polis memuru yolun ortasında duruyordu, ona çarptım. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Polis memuru Çağlayan'ın eşi Esra Çağlayan da olaydan dolayı manevi zararının çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Kazanın bilerek ve isteyerek olduğunu düşünüyorum. Arabaya çarpmamak adına eşime çarpmayı tercih etmiştir. Cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Çağlayan'ın avukatı Ömer Turan Osmanoğlu ise suçun olası kastla işlendiğini düşündüklerini kaydetti.

Hakim, duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Urla ilçesinde 26 Eylül 2019'da yol kenarında uygulama yapan motosikletli polis Serkan Çağlayan sürücü Hasan G'nin kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Hasan G. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Çağlayan, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 19:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de trafik polisinin şehit olduğu kazanın sanığı hakim karşısında - Son Dakika
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