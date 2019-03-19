İzmir'de Trafik Polisleri Yeni Üniformalarını Giydi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı'nda tanıtımını yaptığı, trafik polislerinin yeni üniformaları, İzmir'de kullanılmaya başlandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı'nda tanıtımını yaptığı, trafik polislerinin yeni üniformaları, İzmir'de kullanılmaya başlandı.



İçişleri Bakanı Soylu'nun 24 Ocak'ta düzenlenen Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı'nda tanıtımını yaptığı, trafik birimlerinin yeni üniformaları, 18 Mart itibarıyla yurt genelinde kullanılmaya başlandı. Yeni kıyafet uygulaması, İzmir'de yürürlüğe girdi. Emniyet hizmetleri sınıfında görevli trafik birimlerinin görev amacına uygun, reflektif kıyafetlerle görev yapacaklarını belirten İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yeni tip kıyafetler ile trafik polislerinin daha görünür ve dikkat çekici hale geldiğini, trafik polislerinin zaman zaman maruz kaldıkları üzücü kazalardan bu kıyafetler sayesinde daha korunaklı hale getirildiğini söyledi. Eski tip kıyafetlerin uygulama noktalarında sürücüyü uyaran özelliklerinin bulunmadığını ve bu nedenle reflektif yelek kullanmak zorunda kaldıklarını belirten Aşkın, bu ihtiyacın mevcut kıyafetlerdeki donanımlar ile giderildiğini ayrıca yeni tip kıyafetlerin her türlü iklim ve ortam koşullarında kullanabilecek kalitede olduğunu söyledi.



- İzmir

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