İzmir'de trafo binasına giren hırsızlık zanlısı akıma kapılarak öldü - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde trafo binasına giren hırsızlık zanlısı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan dinlenme tesisindeki trafo binasına hırsızlık amacıyla giren Z.B. akıma kapıldı.
Tesis çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi.
Ekiplerce, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Z.B, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Z.B, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.