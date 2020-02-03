İzmir'de trafodan kablo çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de trafodan kablo çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de trafodan kablo çalan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde trafodan yaklaşık 100 metrelik kablo çalan 2 kişi tutuklandı.

İzmir'de trafodan kablo çalan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde trafodan yaklaşık 100 metrelik kablo çalan 2 kişi tutuklandı.


Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Küçükkale Mahallesi'nde bir trafodan yaklaşık 100 metre uzunluğunda enerji nakil kablosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, mahalledeki güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelilerinin E.B. ve H.A. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ilk ifadede çaldıkları kabloları hurdacıya sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Hurdacıda yapılan aramada bulunan kablo Gediz AŞ.'ye teslim edildi. Zanlılar ise sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. - İZMİR

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:46 Kaynak: İHA
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